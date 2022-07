KSC-Mitglieder beschließen Neufassung der Vereinssatzung

Der Karlsruher SC bekommt eine neue Satzung.

Die Mitglieder des Fußball-Zweitligisten haben in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstag mit großer Mehrheit dem neuen Satzungsentwurf des Clubs zugestimmt. Mit insgesamt 96,3 Prozent Ja-Stimmen erreichte das neue Werk in der online abgehaltenen Veranstaltung die notwendige Zweidrittel-Mehrheit der 416 anwesenden Mitglieder problemlos. Nur in wenigen Punkten muss die Neufassung im Vergleich zur Vorlage noch abgeändert werden.

Vereinsrat und Verwaltungsrat werden künftig in einem Mitgliederrat zusammengefasst, der aus elf Personen bestehen soll. Er soll die Beratungs- und Kontrollfunktionen des Clubs miteinander vereinen. Zusätzlich soll eine neue Schlichtungskommission Aufgaben des früheren Ehrenrates übernehmen, die einzelnen Abteilungen sollen sich im neuen Abteilungsrat wiederfinden. Statt wie bisher ab 18 Jahren dürfen Mitglieder künftig ab einem Alter von 16 Jahren wählen.

Die Mitglieder unterstützten zudem mit großer Mehrheit eine neue Präambel mit einem expliziten Bekenntnis zum deutschen Grundgesetz, den Menschenrechten und Werten wie Nachhaltigkeit, Toleranz, Offenheit, Vielfalt und Diversität. Die geplante Einführung der Gendersprache in der Satzung lehnten die Mitglieder mit 56 Prozent der Stimmen ab.

(dpa)