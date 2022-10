KSC verliert in Hannover: Kapitän Gondorf sieht Gelb-Rot

Der Karlsruher SC hat die vierte Pflichtspiel-Niederlage in Serie kassiert und liegt nur noch vier Punkte vor den Abstiegsplätzen der 2.

Fußball-Bundesliga. Die Badener verloren bei Hannover 96 am Sonntag mit 0:1 (0:0). Die Niedersachsen bleiben durch den Sieg an der Spitzengruppe dran.

Hendrik Weydandt erzielte in der 56. Minute seinen ersten Saisontreffer. Die Gäste schwächten sich anschließend selbst: Kapitän Jerôme Gondorf kassierte die Gelb-Rote Karte (62.). Mit zwei reaktionsschnellen Taten wehrte 96-Torwart Ron-Robert Zieler zwei gefährliche Aktionen der Karlsruher kurz vor dem Spielende ab und sicherte den 96-Erfolg.

Der KSC war in der ersten Hälfte leicht überlegen. Der Ex-Hannoveraner Marcel Franke verursachte mit einem Foul am Maximilian Beier einen berechtigten Elfmeter. Havard Nielsen scheiterte mit diesem jedoch an Karlsruhes Torhüter Marius Gersbeck (43.).

Ein Zusammenprall mit Hannovers Max Besuschkow hatte nach knapp 20 Minuten das Startelf-Debüt von KSC-Mittelfeldspieler Leon Jensen beendet.

(dpa)