KSC-Verteidiger Ambrosius vor Länderspiel-Debüt für Ghana

Innenverteidiger Stephan Ambrosius vom Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC steht vor seinem ersten Länderspiel für die Nationalmannschaft Ghanas.

Der 23-Jährige wurde für die Freundschaftsspiele gegen Brasilien am 23. September und Nicaragua am 27. September nominiert, wie der KSC am Dienstag mitteilte. Ambrosius wurde im Sommer vom Liga-Konkurrenten Hamburger SV ausgeliehen.

