Sandhausen und Kleppinger klammern sich an letzten Strohhalm

Interimstrainer Gerhard Kleppinger vom abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen hat sich vor dem kniffligen Baden-Württemberg-Duell beim 1.

FC Heidenheim am Samstag (13.00 Uhr/Sky) kämpferisch gezeigt. "Wir fahren dorthin, um erfolgreich zu sein", sagte der 65-Jährige am Freitag. Der Tabellenletzte braucht unbedingt einen Sieg, um seine kleine Chance auf den Ligaverbleib zu wahren - und Schützenhilfe vom SC Paderborn im Parallelspiel bei Arminia Bielefeld. Die Bielefelder liegen mit fünf Punkten Vorsprung und dem klar besseren Torverhältnis als der SVS auf dem Relegationsrang 16.

"Es ist auf keinen Fall abgehakt", sagte Kleppinger über die kaum noch zu schaffende Rettung. Die 1:2-Niederlage gegen Hansa Rostock am vergangenen Wochenende sei zwar ein "Nackenschlag" gewesen, so der Coach. Aber: "Wir müssen richtig an den letzten Strohhalm glauben und alles dafür tun, dass wir ihn auch nach dem Spiel noch in der Hand haben. Im Fußball ist alles möglich. Er hat schon viele Geschichten geschrieben."

(dpa)