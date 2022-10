Schmidt vor Spiel: Belastung für Heidenheim kein Problem

Trainer Frank Schmidt vom 1.

FC Heidenheim hofft vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg am Freitag (18.30 Uhr/Sky) auf einen Energieschub durch das jüngste Erfolgserlebnis gegen Greuther Fürth. "So ein Sieg setzt Kräfte frei", sagte der Coach des schwäbischen Fußball-Zweitligisten am Mittwoch rückblickend über das 3:1 gegen den Bundesliga-Absteiger. Probleme mit der Belastung habe sein Team, für das in Magdeburg das vierte Pflichtspiel innerhalb von 13 Tagen ansteht, aber ohnehin nicht.

"Wir sind viele Kilometer gelaufen, hatten intensive Läufe und mehr Sprints", sagte Schmidt über das Fürth-Spiel. "Wir waren, sind und bleiben fit." Zudem habe man nun mehr Zeit gehabt zu regenerieren als vor der Partie gegen die Franken in der vergangenen Woche.

Verzichten müssen die Heidenheimer nach wie vor auf den am Knöchel verletzten Mittelfeldspieler Jan Schöppner. Offensivmann Florian Pick war krank, ist inzwischen aber ins Training zurückgekehrt. Magdeburg überraschte am vergangenen Wochenende mit einem 3:2-Sieg bei Aufstiegsanwärter Hamburger SV.

(dpa)