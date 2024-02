Serie gerissen: KSC verliert bei formstarken Braunschweigern

Die Karlsruher haben bei der Eintracht viel Ballbesitz, aber kaum zwingende Chancen. Braunschweigs Abwehrspieler Bicakcic ist an beiden Toren beteiligt.

Nach einer Serie von acht Spielen ohne Niederlage hat der Karlsruher SC in der 2. Fußball-Bundesliga einen Rückschlag kassiert. Die Badener verloren bei Eintracht Braunschweig am Samstag mit 0:2 (0:1). Hasan Kurucay per Foulelfmeter (13. Minute) und Ermin Bicakcic (75.) trafen für die formstarken Gastgeber, die aus den zurückliegenden sechs Partien nun fünf Siege holten und wieder alle Chancen auf den Klassenerhalt haben. Der KSC liegt mit 28 Punkten weiter im Tabellenmittelfeld.

Die Karlsruher waren die spielbestimmende Mannschaft. Doch trotz eines Ballbesitzanteils von weit mehr als 60 Prozent kam das Team von Trainer Christian Eichner nur selten zu Chancen. Gegen die zweikampfstarke und kompakte Braunschweiger Defensive fiel den Gästen nichts ein. Vor allem der überragende Bicakcic dirigierte die Abwehr und war auch in der Offensive präsent. So holte er den Elfmeter zur Führung heraus und war in der zweiten Halbzeit mit seinem Treffer der Held der Eintracht-Fans unter den 19.595 Zuschauern. Die Gastgeber hätten noch höher gewinnen können, ließen aber einige Konterchancen liegen.

(dpa)