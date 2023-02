SVS verliert durch späte Treffer in Düsseldorf

Der SV Sandhausen ist einer der großen Verlierer an diesem Spieltag in der 2.

Fußball-Bundesliga. Lange Zeit ging der Plan von Trainer Alois Schwartz auf, doch am Ende unterlag der SVS am Sonntag mit 0:2 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf. Nach drückender Überlegenheit gelang Tim Oberdorf in der 85. Minute die späte Führung für die Düsseldorfer. Sandhausens Kerim Calhanoglu fälschte den Ball unglücklich ab. Drei Minuten später sorgte Rouwen Hennings für die Entscheidung.

In der vergangenen Woche waren beide Teams aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Nach diesen Enttäuschungen reagierte Düsseldorf deutlich besser und dominierte das Spiel über 90 Minuten. Von Sandhausen kam viel zu wenig, um aus der Abstiegszone zu rücken. Mit 19 Zählern ist das Team von Trainer Schwartz nun Tabellenvorletzter, da die Konkurrenten an diesem Wochenende punkteten. Düsseldorf bleibt Sechster. Der Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsrang beträgt fünf Punkte.

(dpa)