Talent unterschreibt Profivertrag beim Karlsruher SC

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat Ali-Eren Ersungur mit einem Profivertrag ausgestattet.

Angaben über die Laufzeit des Kontrakts machte der Club in seiner Mitteilung vom Mittwoch nicht. Ersungur absolvierte in dieser Saison bereits drei Pflichtspiele für das Team von Coach Christian Eichner. Zudem erzielte der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler in 18 Einsätzen in der U19-Bundesliga 14 Treffer. Sieben Tore legte er auf.

"Mit seinen gezeigten Leistungen im Training, im Winter-Trainingslager und zuletzt bei seinen ersten Zweitliga-Einsätzen hat er sich den Profivertrag verdient", sagte Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis des KSC. "Wir werden mit Ali-Eren weiter intensiv arbeiten und ihn individuell weiterentwickeln, damit noch viele weitere Einsätze bei den Profis hinzukommen."

(dpa)