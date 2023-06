Waldhof Mannheim engagiert Rehm als neuen Trainer

Der SV Waldhof Mannheim hat Rüdiger Rehm als neuen Cheftrainer engagiert.

Das teilte der Fußball-Drittligist am Montag mit. Für den 44 Jahre alten gebürtigen Heilbronner ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Von 1997 bis 2001 war er als Spieler beim SV Waldhof aktiv und bestritt 97 Partien. Rehm tritt die Nachfolge von Christian Neidhart an, von dem sich die Mannheimer nach dem im Saisonfinale noch verpassten Zweitliga-Aufstieg getrennt hatte.

Mit dem SV Wehen Wiesbaden hatte Rehm den Aufstieg in die 2. Bundesliga und mit SG Sonnenhof Großaspach den Sprung in Liga drei geschafft. Zuletzt war er Cheftrainer des FC Ingolstadt 04.

"Unser Ziel war es, einen Trainer zu finden, der sich zu 100 Prozent mit dem Verein und dem gesamten Umfeld identifizieren kann", begründete Waldhof-Geschäftsführer Tim Schork die Verpflichtung. "Nicht nur als Spieler beim SV Waldhof, sondern auch in den letzten Jahren als Trainer verkörpert Rüdiger viel Leidenschaft, Überzeugung und Intensität."

(dpa)