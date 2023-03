Heidenheim erwartet Darmstadt zum Topspiel

Trainer Frank Schmidt vom 1.

FC Heidenheim erwartet, dass das Topspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den SV Darmstadt 98 die Mannschaft mit der besseren Mentalität gewinnen wird. "Der entscheidende Faktor wird sein, wer ganz bis zum Schluss den größeren Willen hat, das Spiel für sich zu entscheiden", sagte Schmidt einen Tag vor dem Duell gegen den Spitzenreiter am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1). Ziel des FCH sei es, den dritten Platz in der Tabelle zu festigen. "Wenn wir die Punkte hierbehalten, wäre das für die Liga und den Aufstiegskampf mega interessant."

Vor dem 23. Spieltag liegen die Heidenheimer sechs Punkte hinter den seit 21 Liga-Spielen ungeschlagenen Darmstädtern und zwei Zähler hinter dem Hamburger SV auf Rang zwei. Während die Gäste aus Hessen mit Personalsorgen anreisen, kann Schmidt bis auf Adrian Beck seine Bestbesetzung aufbieten. Der Mittelfeldspieler trainiert nach Problemen an der Achillessehne zwar wieder, ist für Samstag aber noch keine Option. Dafür dürfte Jonas Föhrenbach nach einer Erkrankung wieder auf der linken Abwehrseite spielen.

Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht überrascht nicht, dass die Heidenheimer einmal mehr im Aufstiegsrennen mitmischen. "Sie sind für mich nicht unerwartet wieder in diesem Tabellenbereich zu finden. Dort ist eine Truppe unterwegs, in der jeder für jeden da ist", sagte der 49-Jährige.

