Waldhof Mannheim siegt 3:1 gegen Spitzenreiter Regensburg

Fünf Anläufe hat der SV Waldhof benötigt, um mit dem neuen Trainer Marco Antwerpen den ersten Sieg in der 3. Fußball-Liga zu feiern - der gelang nun gegen das Topteam der Liga.

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat mit einem Überraschungssieg gegen den SSV Jahn Regensburg neue Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg gesammelt. Die Kurpfälzer gewannen am Samstag vor 8475 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion mit 3:1 (0:1) gegen den Spitzenreiter aus der Oberpfalz und feierten damit im fünften Spiel unter dem neuen Trainer Marco Antwerpen den ersten Sieg. Als Tabellen-17. steht der SV Waldhof mit nun 27 Punkten zunächst noch zwei Zähler hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz.

Dominik Kother schoss Regensburg in der 40. Minute in Führung, nach der Pause drehten die Mannheimer Kevin Goden (47.) und Malte Karbstein (57.) die Partie. Martin Kobylanski (89.) sorgte kurz vor Schluss für den Endstand. Zuvor hatten die Mannheimer drei Spiele in Serie verloren.

Die Gastgeber kamen nicht gut in die Partie und erspielten sich in der ersten Halbzeit keine einzige hochkarätige Torchance. Das änderte sich nach der Pause, als Antwerpen dreimal ausgewechselt hatte. Goden glich das Regensburger 0:1 per Kopf aus, zehn Minuten später nickte Karbstein den Ball nach einem Eckball zum 2:1 ein. Danach entwickelte sich eine offene und ausgeglichene Partie. Nachdem Kobylanski mit einem Freistoß zunächst ans Lattenkreuz getroffen hatte, machte er mit dem 3:1 alles klar.

