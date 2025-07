Nach Klassenverbleib: Waldhof stellt Dauerkarten-Rekord auf

Ohne konkrete Zielsetzung geht Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim in die neue Saison. «Das hängt stark davon ab, wie man Erfolg definiert. Für mich geht es darum, in erster Linie Fußball für unsere Fans zu zeigen, und sie glücklich zu machen», sagte Trainer Dominik Glawogger vor dem Auftakt am Samstag (14.00 Uhr) gegen den SC Verl.

«Mir helfen die größten Ziele und spannendsten Ideen nichts, wenn ich keine klaren Maßnahmen habe», meinte der 35-Jährige. Ziele brächten auch nichts, wenn sie zu weit in der Zukunft lägen.

Trotz dieser schwammigen Zielsetzung und des nur knapp geschafften Klassenerhalts ist die Vorfreude bei den Fans auf die neue Saison groß. Mit 4.200 verkauften Dauerkarten stellten die Kurpfälzer einen Vereinsrekord für die 3. Liga auf. «Wir wollen als Team agieren und Spiele gewinnen, um bei ihnen für schöne Erinnerungen zu sorgen.»

Keine Waldhof-Zukunft für Testspieler Broll

Stürmer Terrence Boyd muss sich derzeit etwas hinten anstellen. Beim letzten Vorbereitungsspiel gegen den niederländischen Zweitligisten FC Emmen (2:2) am Samstag saß er nur auf der Tribüne.

«Er ist ein Spieler, der hier viel geleistet und sich in den Dienst des Vereins gestellt hat. Ich würde mir wünschen, dass er weiter dran bleibt und wir im Laufe der Saison hoffentlich viele Momente erleben werden, in denen er uns mit seiner Art und Weise zu spielen, helfen wird», sagte Glawogger.

Torhüter Kevin Broll, der als Testspieler beim Waldhof unter der Woche mittrainiert hatte, bekommt derweil keinen Vertrag beim Waldhof. Das hat der Verein laut Glawogger dem Ex-Dresdener mitgeteilt.