Schock für Ulm: Kapitän Reichert reißt sich das Kreuzband

Kapitän Johannes Reichert wird nach seiner Verletzung vom Saisonauftakt dem SSV Ulm voraussichtlich mindestens ein halbes Jahr fehlen. Der Innenverteidiger zog sich einen Riss des vorderen Kreuzbands zu und soll zeitnah operiert werden, wie der Fußball-Drittligist mitteilte.

Der zentrale Führungsspieler der Ulmer hatte sich am Sonntag im ersten Saisonspiel bei der 1:3-Auswärtsniederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden am Knie verletzt. Nach dem folgenschweren Zweikampf (66. Minute) war Reichert erst auf dem Rasen behandelt, später in einem Wiesbadener Krankenhaus untersucht worden. Mitten in der Nacht sei er von Geschäftsführer Markus Thiele und Lizenzspieler-Leiter Bastian Noth zurück nach Ulm gebracht worden.

«Er war nach seiner Verletzung in der letzten Saison wieder fit und bereit für die neuen Aufgaben. Ich muss nicht betonen, wie wichtig er als Spieler und als Persönlichkeit für uns ist», sagte Thiele. Der Club müsse nun schauen, wie er die große Lücke, die Reichert hinterlasse, schnell und bestmöglich schließen könne.