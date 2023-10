1:3 gegen Dortmund II: Waldhof hängt weiter unten fest

Die Krise des SV Waldhof Mannheim in der 3.

Fußball-Liga setzt sich fort. Das Team von Trainer Rüdiger Rehm verlor am Freitag mit 1:3 (1:2) gegen Borussia Dortmund II und hängt in der Tabelle weiter kurz vor der Abstiegszone fest. Julian Hettwer brachte die Gäste bereits in der ersten Minute in Führung, anschließend trafen noch Falko Michel (14.) und Ole Pohlmann (69.) jeweils sehenswert für die zweite Mannschaft des BVB. In der Schlussphase sah Dortmunds Rodney Elongo-Yombo noch Gelb-Rot (83.).

Malte Karbstein (27.) erzielte das zwischenzeitliche Anschlusstor für die Mannheimer, die von der Form eines Aufstiegsanwärters weit entfernt und nun schon seit vier Spielen sieglos sind.

(dpa)