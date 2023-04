3:0 in Essen: Waldhof schiebt sich an Aufstiegsplätze heran

Der SV Waldhof Mannheim darf weiter auf den Aufstieg in die 2.

Fußball-Bundesliga hoffen. Das Team von Trainer Christian Niedhart gewann am Sonntag mit 3:0 (1:0) bei Rot-Weiss Essen und schob sich durch den vierten Auswärtssieg der Saison bis auf zwei Punkte an den Relegationsplatz in der 3. Liga heran.

Vor 17 077 Zuschauern im Stadion an der Hafenstraße zeigten die Blau-Schwarzen eine konzentrierte Vorstellung. Routinier Marc Schnatterer, der am Ende der Spielzeit seine Laufbahn beenden wird, brachte die Mannheimer gegen die abstiegsbedrohten Gastgeber in der 31. Minute mit seinem ersten Saisontor in Führung. Nach der Pause erhöhte Adrian Malachowski nach einer Ecke (52.), ehe Marten Winkler mit dem 3:0 alles klar machte (84.).

(dpa)