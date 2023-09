Brünker rettet Saarbrücken einen Punkt gegen den Waldhof

Der SV Waldhof Mannheim hat im Südwest-Duell der 3.

Fußball-Liga mit dem 1. FC Saarbrücken eine Führung verspielt und sich mit einem Zähler begnügen müssen. Kai Brünker rettete den Hausherren mit einem Treffer in der Schlussphase (89. Minute) das 1:1 (0:0) am Samstag. Zuvor waren die Mannheimer durch Joker Charles-Jesaja Herrmann in Führung gegangen (74.).

In der Tabelle hält der FCS die Mannheimer auf Distanz. Der Abstand zwischen beiden Clubs beträgt nach sieben Spielen zwei Punkte.

Vor 14 151 Zuschauern startete Saarbrücken bemüht. Allerdings scheiterten Kai Brünker (4. Minute) und Tim Civeja, der seinen Schuss an die Latte setzte (21.). Nach einer halben Stunde mussten die Mannheimer verletzungsbedingt wechseln, Jonas Albenas konnte nicht mehr weiterspielen.

Beide Teams taten sich enorm schwer. Die Hektik nahm zu, Chancen gab es kaum. Das änderte sich auch nach dem Seitenwechsel zunächst nicht. Allerdings steigerten sich die Gäste, sodass die Führung von Herrmann insgesamt in Ordnung ging. Saarbrücken fehlten lange Zeit die Ideen, doch dann erzielte Brünker den Ausgleich.

(dpa)