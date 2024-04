Dank einer Klausel: Abifade bleibt bei Waldhof Mannheim

Samuel Abifade bleibt für eine weitere Saison beim Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim.

Der Vertrag des 24-jährigen Offensivspielers hat sich aufgrund einer vertraglichen Klausel automatisch verlängert, wie der Club am Donnerstag mitteilte. "In den vergangenen Wochen haben wir gesehen, dass Samuel dieser Mannschaft weiterhelfen kann. Er hat etwas gebraucht, um ganz hier anzukommen, gibt das Vertrauen von Marco Antwerpen in Form von guten Leistungen nun zurück", sagte Anthony Loviso, Technischer Leiter der Mannheimer.

(dpa)