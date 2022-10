Heimserie des SV Waldhof reißt nach 1:2 gegen Essen

Die Heimserie des SV Waldhof Mannheim ist nun auch in der 3.

Fußball-Liga gerissen. Nach zuvor sechs Siegen im eigenen Stadion verloren die Mannheimer am Samstag gegen Rot-Weiss Essen mit 1:2 (1:2). Schon im Zweitrundenspiel des DFB-Pokals hatte das Team von Trainer Christian Neidhart am vergangenen Dienstag gegen den 1. FC Nürnberg den Kürzeren gezogen (0:1). Durch die sechste Niederlage in dieser Spielzeit verlieren die Mannheimer auch den Anschluss an die Spitzenplätze.

Die Waldhöfer gerieten in der ersten Halbzeit durch zwei Tore von Ron Berlinski (5./12.) früh in Rückstand, ehe Dominik Martinovic zumindest noch der Anschlusstreffer glückte (32.). Vor 8910 Zuschauern wirkte der Auftritt des SVW zunächst konfus, ehe das Team zumindest kämpferisch überzeugte. Dem eigenen Anspruch, ein Spitzenteam der Liga zu sein, wurde es aber nicht gerecht. Nach dem Seitenwechsel drückten die Mannheimer auf den Ausgleich. Sie scheiterten aber immer wieder am starken RWE-Keeper Jakob-Karl Golz. In der Nachspielzeit sah Waldhof-Innenverteidiger Marcel Seegert noch die Gelb-Rote Karte.

(dpa)