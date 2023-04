Martinovic-Tor reicht nicht: Waldhof verliert in Dresden

Der SV Waldhof Mannheim hat in der 3.

Fußball-Liga einen Rückschlag im Kampf um den Aufstieg hinnehmen müssen. Im Verfolgerduell zogen die Mannheimer bei Dynamo Dresden mit 1:2 (1:1) den Kürzeren und haben fünf Spieltage vor Saisonende jetzt neun Zähler Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz.

In einer stimmungsvollen Partie kontrollierten die Mannheimer das Geschehen. Dominik Martinovic brachte die Gäste in der fünften Minute per Kopf in Führung. Anschließend verpasste es die Mannschaft von SVW-Trainer Christian Neidhart, das zweite Tor zu erzielen. Stattdessen fiel in der 31. Minute der Ausgleich. Ahmet Arslan verwandelte einen Foulelfmeter.

In der zweiten Halbzeit drängten die Mannheimer auf die erneute Führung. Martinovic scheiterte aber mit einem Schuss an die Latte (68.). Kurz danach traf Stefan Kutschke zum Sieg für die Gastgeber (73.).

(dpa)