Niederlage gegen Verl: Mannheim weiter in der Krise

Fußball-Liga verschärft sich weiter. Durch das verdiente 1:2 (1:0) am Freitagabend gegen den SC Verl sind die Mannheimer seit acht Spielen ohne Sieg und befinden sich als Tabellen-18. weiter auf einem Abstiegsplatz. Durch die erneute Niederlage wird der Druck auf Trainer Rüdiger Rehm zunehmen, nachdem Mannschaft und Trainer mit einem gellenden Pfeifkonzert verabschiedet wurden.

Vor 6868 Zuschauern starteten die Mannheimer gut in die Partie, entfachten viel Druck und gingen durch das 18-jährige Eigengewächs Kennedy Okpala in der 12. Minute früh in Führung. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Gäste, die durch den Sieg auf den dritten Platz kletterten, immer dominanter und drehten die Begegnung nach der Pause. Oliver Batista Meier (49.) und Lars Lokotsch (63.) trafen für Verl.

(dpa)