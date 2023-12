Niederlage in Sandhausen: Waldhof weiter in der Krise

Die Negativserie des SV Waldhof Mannheim in der 3.

Fußball-Liga hält an. Durch die 0:3 (0:1)-Niederlage beim SV Sandhausen blieb die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm am Samstag im zehnten Liga-Spiel nacheinander sieglos. Der Rückstand der Mannheimer auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt bereits vier Punkte. Sandhausen schob sich vorerst auf den vierten Rang vor. Der Waldhof entwickelte im Nachbarschaftsduell zu wenig Torgefahr und verlor deshalb verdient.

In der ersten Halbzeit spielten die Gäste zunächst ordentlich mit, gerieten durch einen Fernschuss von Yassin Ben Balla (38. Minute) dann aber in Rückstand. Ein verschossener Foulelfmeter von Sandhausens Abu-Bekir El-Zein verhinderte in der 63. Minute das frühzeitige 2:0, sodass es bis in die Schlussphase hinein spannend blieb. Für die Entscheidung sorgte der kurz zuvor eingewechselte Franck Evina in der 84. Minute nach einem Konter, ehe Tim Maciejewski in der Nachspielzeit noch das 3:0 gelang (90.+4).

(dpa)