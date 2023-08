Sandhausen startet mit 0:0 in Lübeck in Drittliga-Saison

Der SV Sandhausen und sein neuer Trainer Danny Galm sind zum Saisonstart der 3.

Fußball-Liga nicht über ein 0:0 beim VfB Lübeck hinausgekommen. Das runderneuerte Team des Zweitliga-Absteigers tat sich am Samstag lange Zeit schwer, wirklich gefährliche Chancen zu kreieren und hatte in der 69. Minute Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Torhüter Nikolai Rehnen parierte gegen Lübecks Tarik Gözüsirin. Wenige Minuten vor dem Ende musste VfB-Keeper Philipp Klewin nach einem Zusammenprall mit Sandhausens Franck Evina behandelt werden, konnte aber weiterspielen.

(dpa)