SV Elversberg verpasst vorzeitigen Zweitliga-Aufstieg

Der SV Elversberg hat den vorzeitigen Aufstieg in die 2.

Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen unterlag am Samstag bei Verfolger SC Freiburg II mit 1:2 (0:0). Mit einem Sieg am 36. Spieltag hätten sich die Saarländer erstmals den Meistertitel in der 3. Liga gesichert.

Vor den beiden letzten Spielen liegt Elversberg in der Tabelle aber noch klar vor den Verfolgern Dynamo Dresden, SV Wehen Wiesbaden und 1. FC Saarbrücken. Der derzeitige Zweite Freiburg II kann nicht aufsteigen. Vor 3759 Zuschauern im Dreisamstadion traf Lars Kehl erst in der 58. Minute per Foulelfmeter und in der 67. Minute nach einem Fehler von Robin Fellhauer, der auch den Strafstoß verursacht hatte. Manuel Feil verkürzte mit einer herrlichen Direktabnahme in den Torwinkel noch auf 1:2 (81.).

(dpa)