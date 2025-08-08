SV Waldhof holt Niederländer Nijhuis als Nummer eins

Kurz nach dem Saisonstart hat Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim den Niederländer Thijmen Nijhuis als neue Nummer eins im Tor verpflichtet. Der 27-Jährige kommt vom finnischen Rekordmeister HJK Helsinki in die Kurpfalz, teilte der Verein mit. Zur Laufzeit seines Vertrages machten die Nordbadener keine Angaben. Den Vertrag mit dem bisherigen Stammtorhüter Jan-Christoph Bartels hatte der SVW nicht verlängert.

Nijhuis ist Waldhofs «Wunschlösung»

«Bei der Suche nach einem neuen Torwart haben wir großen Wert auf ein komplettes Profil gelegt», sagte Waldhofs Sportdirektor Mathias Schober. «Thijmen hat die klassische niederländische Torwartschule durchlaufen und überzeugt nicht nur auf der Linie, sondern auch mit seinen fußballerischen Qualitäten. Seine Größe ist in vielen Situationen ein echter Vorteil.»

Sport-Geschäftsführer Gerhard Zuber bezeichnete den 1,97 Meter großen Nijhuis als «unsere Wunschlösung für die Torhüterposition». Die Mannheimer sind mit einem 2:2 gegen den SC Verl in die neue Saison gestartet, am Sonntag (16.30 Uhr/Magenta Sport) treten sie beim FC Hansa Rostock an.