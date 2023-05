Verpasster Aufstieg: Trennung Waldhof und Trainer Neidhart

Nach dem verpassten Aufstieg in die 2.

Fußball-Bundesliga haben sich Drittligist SV Waldhof Mannheim und Trainer Christian Neidhart getrennt. Der Vertrag mit dem 54-Jährigen sei in beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst worden, teilte der Verein am Sonntag mit. Der frühere Bundesligist befände sich bereits in Gesprächen mit verschiedenen Nachfolgekandidaten, erklärte der Geschäftsführer Sport Tim Schork einen Tag nach dem Ende der Spielzeit, die die Mannheimer auf dem siebten Tabellenplatz abschlossen.

"Die Saison war mit einigen Höhen und Tiefen verbunden", sagte Schork weiter. Auch in kritischen Saisonphasen habe der Verein Neidhart das Vertrauen ausgesprochen. Nach einer Analyse in den vergangenen Tagen habe man sich jedoch für die Trennung entschieden. Neidhart war erst im vergangenen Sommer nach Mannheim gekommen und muss nach nur einem Jahr wieder gehen.

(dpa)