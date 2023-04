Waldhof bangt vor Spiel in Dresden um Seegert

Der SV Waldhof Mannheim fährt mit Respekt zur SG Dynamo Dresden und der Aussicht, den Gegner in der Tabelle der 3.

Fußball-Liga zu überholen. Zum richtungsweisenden Verfolgerduell werden mehr als 30.000 Zuschauer erwartet. "Wenn wir gewinnen, stehen wir gut da. Aber wenn wir verlieren, ist auch nicht alles vorbei", sagte Waldhof-Trainer Christian Neidhart zwei Tage vor dem Aufeinandertreffen am Samstag (14.00 Uhr). "Auf ein solches Spiel muss man sich freuen", sagte der Coach, dessen Waldhöfer zuletzt zwei Siege nacheinander bejubeln durften.

Aktuell liegen die Mannheimer auf dem siebten Platz. Dresden ist mit zwei Punkten mehr auf dem Konto Fünfter.

Vermutlich muss Neidhart in Dresden auf Kapitän Marcel Seegert verzichten. Der Innenverteidiger laboriert an den Folgen eines Muskelfaserrisses im Adduktorenbereich. "Wir werden kein Risiko eingehen, weil danach noch fünf wichtige Spiele anstehen", so Neidhart. Defensivspieler Malte Karbstein steht dagegen wieder zur Verfügung.

(dpa)