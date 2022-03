Waldhof gewinnt Verfolgerduell bei 1860 München

Dank zweier Tore nach Handelfmetern hat der SV Waldhof Mannheim im Aufstiegsrennen der 3.

Fußball-Liga den Anschluss gehalten. Die Mannheimer besiegten am Sonntag den zuvor punktgleichen TSV 1860 München 3:0 (1:0) und rückten in der Tabelle auf den vierten Platz vor.

Zwei Handelfmeter sorgten für die Entscheidung zu Gunsten der Gastgeber, die Waldhöfer profitierten von einer frühen Führung in der dritten Minute. Nachdem Dominik Martinovic per Strafstoß an 1860-Torhüter Marco Hiller gescheitert war, staubte Marcel Costly zum 1:0 ab. In einem unterhaltsamen Spiel gelang es den Mannheimern danach, Gefahr vom eigenen Tor fernzuhalten.

Nach einem weiteren Handspiel der Münchner im eigenen Strafraum verwandelte Joseph Boyamba den Strafstoß in der 66. Minute zum 2:0. Pascal Sohm besorgte in der Nachspielzeit nach einem Solo den 3:0-Endstand (90.+5).

