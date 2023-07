Waldhof Mannheim holt Offensivmann Abifade aus Meppen

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim hat Offensivspieler Samuel Abifade verpflichtet.

Der 23-Jährige stand in der vergangenen Saison beim Absteiger SV Meppen unter Vertrag. Seine einzigen drei Tore erzielte er im Duell mit den Mannheimern am vierten Spieltag. "Samuel ist ein Spieler mit sehr guter Geschwindigkeit, gepaart mit gutem offensiven Eins gegen Eins und mit ausgeprägten physischen Attributen", sagte Waldhof-Geschäftsführer Tim Schork in einer Clubmitteilung vom Montag. Zur Laufzeit des Vertrags machten die Mannheimer keine Angaben.

(dpa)