Waldhof Mannheim trennt sich von fünf Spielern

Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim wird sich nach dem Saisonende von fünf Profis trennen.

Die auslaufenden Verträge mit Stürmer Pascal Sohm, den Verteidigern Julian Riedel und Laurent Jans, Mittelfeldspieler Baxter Bahn und Mittelstürmer Yann Mabella würden nicht verlängert, teilte der Verein am Freitag mit. Nach Angaben von Sport-Leiter Anthony Loviso solle die Mannschaft nach dem knapp erreichten Klassenverbleib auf bestimmten Positionen verändert werden. Im letzten Saisonspiel treten die Mannheimer am Samstag (13.30 Uhr) beim FC Erzgebirge Aue an.

(dpa)