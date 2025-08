Waldhof-Urgestein Seegert wechselt nach Ulm

Urgestein Marcel Seegert verlässt den Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim und wechselt zum Ligarivalen SSV Ulm. Der 31 Jahre alte Innenverteidiger absolvierte 315 Pflichtspiele für die Mannheimer, deren Kapitän er seit 2020 war.

«Die Entscheidung, den SV Waldhof zu verlassen, ist mir unglaublich schwergefallen. Ich bin hier nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch gewachsen. Auch wenn der Abschied natürlich schmerzt, bin ich überzeugt, dass es zum jetzigen Zeitpunkt der richtige Schritt für mich ist», sagte Seegert zu seiner Entscheidung.

In Ulm soll der Routinier den langwierigen Ausfall von Kapitän Johannes Reichert (Kreuzbandriss) kompensieren. «Wir konnten sehr schnell auf die schwere Verletzung von Jo reagieren und einen Spieler gewinnen, der über eine enorme Erfahrung in der 3. Liga verfügt und in unserer Defensive sofort weiterhelfen kann», begründete Ulms Geschäftsführer Markus Thiele die Verpflichtung von Seegert.