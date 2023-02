Waldhof verpasst den Sprung auf den vierten Platz

Der SV Waldhof Mannheim hat den Sprung auf den vierten Tabellenplatz in der 3.

Fußball-Liga verpasst, bleibt als Fünfter aber weiter in Kontakt zu den Aufstiegsrängen. Gegen den SC Verl verpasste die Mannschaft von SVW-Trainer Christian Neidhart am Montagabend beim 1:1 (1:1) den vierten Sieg hintereinander.

Die Waldhöfer mussten vor 9323 Zuschauern im heimischen Carl-Benz-Stadion früh einem Rückstand hinterherlaufen, nachdem Oliver Batista-Meier den SCV mit 1:0 in Führung gebracht hatte (12. Minute). Dominik Martinovic traf in der 43. Minute zum Ausgleich für die Gastgeber, die in der zweiten Halbzeit klar überlegen waren. Der Siegtreffer gelang den Mannheimern aber trotz einiger vielversprechender Chancen nicht.

(dpa)