Auf die Oberleitung gefallen: Zug kollidiert mit Baum

Ein Regionalzug ist zwischen Jagstzell und Ellwangen (Ostalbkreis) in einen Baum gekracht, der sich in der Oberleitung verfangen hatte.

Der Zug wurde dabei so schwer beschädigt, dass er nicht weiterfahren konnte. 56 Menschen mussten ihn verlassen, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag sagte. Verletzt wurde niemand. Ein Reisender sei allerdings aufgrund einer bestehenden Krankheit vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nach bisherigen Erkenntnis ist der Baum bei Fällarbeiten in einem Wald, der an die Schienen grenzt, auf die Oberleitung gefallen. Die Lokführerin hatte noch gebremst, aber konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurde die Oberleitung heruntergerissen.

Die Bahnstrecke war vom Unfall am Mittwoch bis Donnerstagmorgen wegen der Aufräumarbeiten gesperrt. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

(dpa)