Verletzte und Sachschaden bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Riedlingen (Landkreis Biberach) sind sechs Menschen leicht verletzt worden.

Nach ersten Einschätzungen entstand bei dem Brand am Sonntag zudem ein Sachschaden von mehr als 500.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr war demnach mit 100 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen. Zum Löschen von Glutnestern wurde das Dach des Wohnhauses teilweise abgedeckt. Die sechs Leichtverletzten - darunter fünf Bewohner und ein Besucher - wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Gegen Schaulustige mussten am Einsatzort mehrere Platzverweise ausgesprochen werden.

(dpa)