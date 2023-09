Ein Toter und zwei Schwerverletzte bei Autounfall

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf einer Kreisstraße im Bodenseekreis ist ein 18-Jähriger ums Leben gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 52 Jahre alter Autofahrer auf der K7725 zwischen Meckenbeuren-Kehlen und Hirschlatt aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wie die Polizei in der Nacht auf Donnerstag mitteilte. Dort kollidierte der Wagen am Mittwochabend frontal mit dem Auto des 18-Jährigen, der durch den Aufprall eingeklemmt wurde und noch an der Unfallstelle verstarb. Sein ebenfalls 18-jähriger Beifahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer, aber nicht lebensgefährlich, verletzt. Er kam ebenso wie der schwerverletzte 52-Jährige ins Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Die Kreisstraße war etwa viereinhalb Stunden gesperrt.

(dpa)