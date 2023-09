VfB Stuttgart kann gegen Darmstadt an Tabellenspitze stürmen

Der VfB Stuttgart hofft im Bundesliga-Freitagsspiel gegen Neuling Darmstadt 98 auf den dritten Heimsieg der Saison. Damit würde er zumindest kurzfristig die Tabellenführung übernehmen.

Der VfB Stuttgart kann im Freitagspiel der Fußball-Bundesliga gegen Aufsteiger Darmstadt 98 (20.30 Uhr/DAZN) zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze stürmen. Mit dem dritten Heimsieg der Saison würde der letztjährige Beinahe-Absteiger vor dem Wochenende an Bayer Leverkusen, dem FC Bayern München und RB Leipzig mit dann zwölf Punkten vorbei an die Tabellenspitze ziehen. Schon ein Unentschieden würde dafür reichen. Ihre bisherigen beiden Heimauftritte gegen den VfL Bochum und den SC Freiburg gewann die Elf um Toptorjäger Serhou Guirassy jeweils mit 5:0.

Während beim noch sieglosen Tabellenvorletzten Darmstadt Innenverteidiger Matej Maglica wegen einer Rotsperre ausfällt, fehlt den Stuttgartern weiterhin Mittelfeldspieler Woo-Yeong Jeong. Er ist mit Südkorea bei den Asienspielen in China im Einsatz. Seine Position im offensiven Mittelfeld wird voraussichtlich wieder Enzo Millot einnehmen. Der seit Wochen fehlende Nationalspieler Josha Vagnoman steht nach Problemen am Mittelfuß weiter im Aufbautraining. Der Rechtsverteidiger könne in der kommenden Woche aber möglicherweise schon komplett mit der Mannschaft trainieren, meinte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß.

(dpa)