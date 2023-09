Unfall mit Schulbus: Vier Verletzte

Drei Kinder und der Fahrer eines Schulbusses sind bei einem Auffahrunfall in Calw leicht verletzt worden.

Am Mittag wollte der Busfahrer nach ersten Erkenntnissen in eine Bushaltestelle einfahren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei fuhr er auf einen vor ihm stehenden, leeren Bus auf. Grund dafür war vermutlich ein technischer Defekt, hieß es.

Drei der insgesamt 15 Kinder im Schulbus sowie der Fahrer wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Schaden an den beiden Bussen liegt laut ersten Schätzungen der Polizei im sechsstelligen Bereich.

