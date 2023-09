Ed Sheeran und Avril Lavigne bei "Southside" und "Hurricane"

Der britische Popstar Ed Sheeran (32, "Bad Habits") wird im kommenden Jahr als Headliner bei den Zwillingsfestivals "Southside" und "Hurricane" erwartet.

Auch die kanadische Rocksängerin Avril Lavigne (38, "Sk8er Boi") ist als Headlinerin in Baden-Württemberg und Niedersachsen mit dabei, wie der Veranstalter FKP Scorpio am Freitag mitteilte. Die Festivals werden vom 21. bis zum 23. Juni in Scheeßel und in Neuhausen ob Eck veranstaltet. Die letzte Ausgabe der Events lockte Zehntausende Menschen vor die Showbühnen.

Das "Southside" und das "Hurricane" gehören zu den größten Veranstaltungen für Rock und Indi in Deutschland. Der Veranstalter ist derselbe. In diesem Jahr gehörten Peter Fox, Clueso und die Ärzte zu den Headlinern. Für das kommende Jahr wird auch die britische Band Bring Me The Horizon sowie die Berliner Hip-Hop-Formation K.I.Z erwartet.

(dpa)