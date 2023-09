Frau überlebt Martyrium: 36-jähriger Ex-Freund angeklagt

Ein Mann soll seiner Ex-Lebensgefährtin aufgelauert, sie gewürgt und ihren Kopf mit Panzerband umwickelt haben. Das Opfer überlebt. Ihr Ex-Freund steht nun in Karlsruhe vor Gericht.

Gleich mehrfach soll ein 36 Jahre alter Mann versucht haben, seine ehemalige Lebensgefährtin zu töten. Ab Mittwoch muss er daher auf der Anklagebank des Landgerichts Karlsruhe Platz nehmen.

Die Frau habe ein regelrechtes Martyrium erlitten, so Polizei und Staatsanwaltschaft laut einer Pressemitteilung. Erst soll ihr Ex-Freund versucht haben, sie zu erwürgen. Als die Frau bewusstlos war, soll er sie in einem Transporter in Richtung Stuttgart gefahren haben. Die Frau kam wieder zu sich. Da soll der Angeklagte ihren Kopf mit einem Panzerband umwickelt haben, in der Erwartung, sie werde ersticken.

Er fuhr weiter und legte das aus seiner Sicht tote Opfer in einer Tiefgarage ab. Nachdem er sich entfernt hatte, konnte sich die Frau selbst befreien. Laut der Ermittlungsbehörde muss sich der 36-Jährige nun vor dem Schwurgericht unter anderem wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verantworten.

(dpa)