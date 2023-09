Reifen geplatzt: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf A98

Auf der Autobahn 98 im Landkreis Konstanz sind bei einem Verkehrsunfall drei Menschen verletzt worden.

Einem 28-Jährigen platzte in Richtung Stockach in Höhe Steißlingen ein Reifen an seinem Auto, wie die Polizei in der Nacht auf Montag mitteilte. Der Wagen schleuderte daraufhin über alle Fahrspuren. Dabei kollidierte es sowohl mehrfach mit der Mittelschutzplanke, als auch mit dem Auto eines Ehepaars, das erst im Grünstreifen zum Stehen kam.

Die 67 und 69 Jahre alten Eheleute wurden bei dem Unfall am Sonntagabend in ihrem Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie kamen mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde auch ein Auto auf der Gegenfahrbahn beschädigt. Die Fahrbahn blieb etwa zwei Stunden gesperrt.

(dpa)