Mann verletzt 16-Jährigen mit Flaschenhals schwer: U-Haft

Mit dem Hals einer abgebrochenen Glasflasche soll ein Mann in Ulm einen Jugendlichen angegriffen haben.

Das 16 Jahre alte Opfer erlitt schwere Schnittverletzungen im Gesicht und am Hals, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten. Rettungskräfte brachten den Verletzten nach dem Angriff am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus. Seine Verletzungen waren demnach nicht lebensgefährlich.

Der 24 Jahre alte Verdächtige soll seinen Kontrahenten aus Eifersucht angegriffen haben. Er ließ den Angaben nach erst von ihm ab, nachdem ein Passant dazwischengegangen war. Polizisten nahmen ihn kurze Zeit später fest. Der Tunesier sitzt seit Donnerstag wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Untersuchungshaft.

(dpa)