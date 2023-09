Von eigenem Auto überrollt: Mann stirbt bei Unfall in Hasel

Ein Mann ist im Landkreis Lörrach von seinem eigenen Auto überrollt und tödlich verletzt worden.

Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, stellte er seinen Wagen am Sonntagmorgen an einem abschüssigen Feldweg in Hasel ab und zog dabei die Handbremse vermutlich nicht ausreichend an. Außerdem habe er den Hebel der Automatikschaltung nicht auf Parken gestellt, sagte der Sprecher.

Als er ausstieg, um eine Pferdekoppel zu öffnen, rollte das Auto nach Angaben der Polizei auf ihn zu. Der Mann habe noch versucht, das Auto zu stoppen. Er sei jedoch unter das Auto geraten und überrollt worden. Der 67-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen, hieß es.

(dpa)