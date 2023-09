Wohnmobil auf Irrfahrt: Über 35.000 Euro Schaden

Ein geparktes Wohnmobil ist in Lauda Königshofen (Main-Tauber-Kreis) eigenständig losgerollt und hat dabei zwei Autos und einen Hydranten beschädigt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, entstand an den drei Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro, der Schaden am Hydranten ließ sich laut Polizei zunächst nicht beziffern.

Das Wohnmobil war in der Nacht zum Montag auf einem Feldweg in der Nähe eines Messegeländes geparkt und geriet aus noch unbekannten Gründen ins Rollen. Dabei stieß es zunächst gegen ein Auto, das ebenfalls an dem Feldweg abgestellt war. Danach prallte es gegen den Hydranten, aus dem daraufhin Wasser auslief. Das Gefährt kreuzte anschließend die nahe gelegene Bundesstraße 290, durchbrach einen Metallzaun und prallte gegen das zweite Auto, das dort auf einer Wiese geparkt war.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, hieß es. Die Stadt stellte das Wasser an dem Hydranten ab, um zu verhindern, dass noch mehr Wasser ausläuft, teilte die Polizei mit.

(dpa)