Rosen über Nagelsmann: "Kann die Menschen begeistern"

Julian Nagelsmanns früherer Hoffenheimer Weggefährte Alexander Rosen ist davon überzeugt, dass der Deutsche Fußball-Bund in der Krise der Nationalmannschaft "genau so jemanden" braucht.

Manager Alexander Rosen von Julian Nagelsmanns früherem Club TSG 1899 Hoffenheim sieht den 36-Jährigen als idealen Fußball-Bundestrainer. "Sollte es denn final so kommen, dass Julian Nagelsmann Bundestrainer wird, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen", sagte Rosen in einer Audio-Mitteilung des Bundesligisten vom Mittwoch. Nagelsmann hatte 2016 mit nur 28 Jahren als Chefcoach in Hoffenheim seine steile Karriere als Profitrainer gestartet, ehe er später zu RB Leipzig und dann zum FC Bayern München weiterzog.

"Dass Julian ein außergewöhnlich begabter Trainer ist, der kommunikativ hervorragend ist, der Menschen begeistern kann, der Spieler entwickeln kann und zu jederzeit ein Spiel lesen und beeinflussen kann, das ist, glaube ich, allen klar", sagte Hoffenheims Geschäftsführer weiter und betonte: "Er ist aber jemand, der Aufgaben nur angeht, wenn er absolut davon überzeugt ist, dass es erfolgreich sein kann. Und ich glaube, dass wir in der aktuellen Phase, in der wahrlich nicht alles gut war, genau so jemanden brauchen."

Der Deutsche Fußball-Bund ist sich laut Medienberichten mit Julian Nagelsmann über ein Engagement bis nach der Heim-EM 2024 einig. Ein Vertrag ist allerdings noch nicht unterschrieben, es wird noch über Details verhandelt.

Rosen forderte mit Blick auf die Heim-EM 2024 alle auf, Nagelsmann und sein Team "maximal zu unterstützen, dass wir eine erfolgreiche Europameisterschaft in Deutschland erleben dürfen".

(dpa)