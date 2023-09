Notfälle

vor 51 Min.

Reizgasspray auf Schulgelände löst Evakuierung aus

Eine Schule in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) ist am Freitag nach einem Sprühstoß aus einem Reizstoffsprühgerät evakuiert worden.

Durch den Reizstoff, mutmaßlich Pfefferspray, wurden rund 47 Schüler in Mitleidenschaft gezogen und zumindest teilweise leicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Ein zwölfjähriger Schüler hatte das Spray den Angaben zufolge Freitagfrüh mit in die Schule gebracht und in einer Pause mehreren Schulfreunden gezeigt. Aus noch unklarer Ursache kam es dabei zu einem Sprühstoß aus der Reizstoffkartusche, der zunächst die umstehenden Personen betraf, wie es hieß. Durch ein gekipptes Toilettenfenster sei das Gas auch ins Schulgebäude gezogen, das vorsorglich geräumt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr belüftete das Gebäude daraufhin, bis keine Reizgaskonzentration mehr feststellbar war. Anschließend konnte der Unterricht fortgesetzt werden. Pressemitteilung (dpa)

