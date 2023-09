Gasaustritt in Calw: Schule geräumt

Wegen Gasaustritts haben Einsatzkräfte eine Schule und mehrere Gebäude in Calw evakuiert.

Betroffen seien am Mittwoch 150 Schüler und 90 Anwohner gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Das Gas war am Vormittag an einem Flüssiggastank nahe eines Wohnhauses ausgetreten. Eine Explosionsgefahr konnte laut Polizei zunächst nicht ausgeschlossen werden. Die genaue Ursache war zunächst unklar. Messungen zufolge bestand am frühen Nachmittag keine Gefahr mehr, so dass die meisten Menschen zurück in die Gebäude konnten.

(dpa)