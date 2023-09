Betrunken und unter Drogen: 18-Jähriger fährt mit Motorrad

Betrunken und unter Drogeneinfluss ist ein 18-Jähriger mit einem fremden Motorrad in Weingarten (Kreis Ravensburg) unterwegs gewesen.

An einer Tankstelle hatten die alarmierten Beamten dann den Mann dabei beobachtet, wie er Benzin in und über das Motorrad goss, wie die Polizei mitteilte. Bei der anschließenden Kontrolle des jungen Mannes wurde am Sonntagmorgen zudem ein verbotenes Messer sichergestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Den Drogeneinfluss wies ein Urintest nach. Den 18-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen. Wem das Motorrad gehörte, konnte die Polizei nicht sagen.

(dpa)