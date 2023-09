Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen: Schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist in Berglen (Rems-Murr-Kreis) nach Polizeiangaben nur auf dem Hinterrad gefahren und dadurch mit einem Auto zusammengestoßen.

Dabei wurde der 19-Jährige schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Durch den sogenannten Wheelie habe der Fahrer am Samstag die Kontrolle verloren. Dadurch sei er auf die Gegenspur geraten. Der 19-Jährige wurde nach dem Zusammenstoß in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)