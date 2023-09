Alkoholisierter Mann verursacht Unfall: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Gaiberg (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden.

Unfallursache war vermutlich, dass ein junger, alkoholisierter Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verlor der 20 Jahre alte Mann am Freitagabend in einer Kurve auf der L600 die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr - wahrscheinlich war er zu schnell unterwegs. Er stieß frontal mit dem Auto einer 27-Jährigen zusammen.

Die Frau und ihr 21-jähriger Beifahrer wurden auf ein nachfolgendes Auto geschleudert und kamen von der Straße ab. Auf einem Feld habe sich das Fahrzeug überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben, hieß es.

Die Feuerwehr befreite die im Auto eingeklemmte 27-Jährige. Sie und ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Zum Gesundheitszustand des Unfallverursachers konnte ein Polizeisprecher keine Angaben machen. Bei dem 27-Jährigen stellte die Polizei später fest, dass er alkoholisiert war. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 50 000 Euro.

