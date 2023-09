E-Auto und Hütte bei Brand in Sinsheim zerstört

Ein E-Auto und eine Hütte sind in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) vollständig ausgebrannt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, geriet zunächst das Auto in Brand, später griffen die Flammen auf die danebenstehende Grillhütte über. Ein Passant entdeckte das Feuer am frühen Sonntagmorgen.

Sowohl die Höhe des Schadens als auch die Brandursache waren laut Polizei zunächst nicht bekannt. Die Ermittler suchen nun nach möglichen Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.

(dpa)