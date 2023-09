Hunderttausende Euro Schaden und zwei Verletzte bei Unfall

Ein 46-jähriger Mann und seine achtjährige Tochter sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Stuttgart leicht verletzt worden.

Zudem entstand ein Schaden von geschätzt mehreren hunderttausend Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach fuhr ein 53-Jähriger am Samstag mit seinem Wagen in eine Kurve. Daraufhin brach laut Polizei der Sportwagen aus und stieß auf der Gegenspur mit dem Auto des 46-Jährigen zusammen.

Die beiden Fahrzeuge wurden komplett zerstört, wie es hieß. Die Ermittler vermuten nach eigenen Angaben, dass der Verursacher des Unfalls zu schnell gefahren ist. Dem 53-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen.

(dpa)